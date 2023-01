Meteo: si avvicina la saccatura polare, prossime ore con tempesta di libeccio! Raffiche a 100 km/h

Inizia una settimana decisamente movimentata dal punto di vista meteorologico sull'Italia, che vedrà condizioni di prolungato maltempo e un clima via via più freddo e di stampo (finalmente) invernale.

Conseguenza di una vasta saccatura ricolma di aria polare che dal Nord Europa si sta espandendo verso sud e avvicinando alla nostra penisola. I primi effetti li avremo già nelle prossime ore: oggi, Lunedì 16, sarà una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità sui settori tirrenici, sulla Liguria di Levante, Nord-Est, specie nel pomeriggio-sera, con fenomeni anche a carattere temporalesco sulle regioni centro-meridionali. L'approssimarsi della saccatura inoltre attiverà forti correnti di libeccio (relativamente miti), quindi avremo una ventilazione intensa su gran parte della penisola, con raffiche fino a 70-100 km/h sulle aree tirreniche e in particolare fra Liguria, alta Toscana, Emilia e sulle zone interne appenniniche. Previste mareggiate sui litorali tirrenici.

La tempesta di libeccio proseguirà anche nella giornata di domani, Martedì 17, con venti impetuosi al Centro-Sud, e ancora piogge e temporali anche di forte intensità sulle aree tirreniche.