Meteo: si avvicina la perturbazione, piogge e forti temporali in Sardegna

Una depressione a spasso nel Mediterraneo occidentale è ormai alle porte dell'Italia ed è pronta a dispensare i primi fenomeni intensi sui settori più occidentali, come la Sardegna. Già questa notte non sono mancate piogge e temporali, ma il maltempo entrerà nel vivo in giornata con fenomeni localmente molto intensi e incisivi.

La massa d'aria fresca, ora situata tra Baleari e Sardegna, darà vita a temporali molto forti nelle ore pomeridiane su gran parte della Sardegna centro-meridionale, in particolare nel cagliaritano. Nubi e rovesci potranno estendersi, nel corso del pomeriggio, anche a Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Il resto della penisola sarà ancora dominato dall'anticiclone che porterà l'ennesima giornata calda e stabile, con temperature fino a 29-32°C.



Più instabile nel week-end

La depressione si muoverà lentamente verso est nel prosieguo di settimana. Questo significa che avremo un graduale peggioramento su buona parte del centro-sud tra venerdì e sabato, stante l'arrivo di nubi, rovesci e temporali. Saranno maggiormente colpite regioni come Lazio, Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata.

Solo da domenica il tempo tenderà a migliorare vistosamente su tutto il centro-sud e al tempo stesso torneranno ad aumentare le temperature.