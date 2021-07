METEO | Si attenua la morsa del gran caldo, oggi locali ma forti temporali

Il caldo eccezionale che ci accompagna da oltre dieci giorni sta regredendo in modo graduale ma convincente su tutta la nostra penisola. Il calo termico si sta facendo sentire soprattutto al sud, dove finalmente le minime si sono portate sotto i 24-25°C, quel che basta per non vivere notti afose e opprimenti.

A generare questo calo termico è stata un'intrusione di aria leggermente più fresca e instabile proveniente dal nord-ovest dell'Europa, la stessa che questa notte ha portato rovesci e temporali in tante località del nord (soprattutto in Veneto).



METEO 2 LUGLIO 2021 | L'aria più fresca e instabile situata al nord riuscirà, in minima parte, a transitare anche su alcune regioni del centro-sud dove produrrà qualche fenomeno dopo tanti giorni siccitosi. Purtroppo non ci sarà una perturbazione seria, estesa e organizzata, bensì solo qualche sporadico temporale che solo localmente potrebbe dar luogo a fenomeni intensi.

L'instabilità maggiore è attesa nel pomeriggio: i temporali potrebbero coinvolgere Veneto, Emilia Romagna, arco alpino, e poi le aree interne di Marche, Abruzzo, Molise Puglia, Basilicata settentrionale. Possibilità molto alta di fenomeni intensi (nubifragi o grandine di grosse dimensioni) tra montagne e colline della Puglia (specie nel foggiano), Abruzzo e Marche.

Altrove cieli sereni o poco nuvolosi, con caldo moderato.