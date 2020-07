Meteo: si apre una settimana rovente, da oggi irrompe l'anticiclone africano

L'estate è pronta a fare la voce grossa in tutto il Mediterraneo dopo un mese di luglio traballante, spesso fresco e temporalesco. Il Solleone, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, è ormai alle porte col suo carico di caldo africano e di afa determinata a farsi sentire da nord a sud.

L'anticiclone africano si sta espandendo gradualmente verso la nostra penisola e già da oggi darà inizio ad un costante aumento delle temperature, che culminerà nella seconda parte della settimana con valori vicini ai 40°C.

Quella di oggi potremmo definirla come una giornata di transizione, sicuramente calda ma ancora nella norma. Da domani, invece, le temperature diverranno sempre più alte e l'afa inizierà ad avvolgere coste e pianure di tutto lo Stivale.

Previsioni per oggi 27 luglio 2020

Giornata stabile e soleggiata su quasi tutta Italia, eccetto locali annuvolamenti in Liguria e sui rilievi. Isolatissimi piovaschi serali potranno interessare l'arco alpino. Caldo in aumento ovunque con massime fino a 33-34°C in pianura Padana, regioni tirreniche e isole maggiori. Ancora caldo gradevole sul versante adriatico (temperature non oltre 29-30°C).