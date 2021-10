Meteo: si afferma l'alta pressione, ma non su tutta Italia!

L'alta pressione delle Azzorre sta riconquistando quasi tutta la nostra penisola come appare evidente dalle immagini satellitari, ma ci sono ancora alcune regioni che risentono delle fresche correnti nord-orientali. Ci riferiamo all'estremo sud: Salento, Calabria e Sicilia dovranno ancora fare i conti con nubi a tratti compatte, acquazzoni e improvvisi forti temporali.

Le temperature sono in costante aumento dopo la clamorosa ondata di freddo della scorsa settimana e grazie all'anticiclone riusciranno a risalire attorno alle medie del periodo. Nel corso della giornata odierna, 18 ottobre 2021, potremo registrare temperature massime fino a 22-23°C lungo le regioni tirreniche e in Sardegna, mentre avremo valori tra 16 e 19°C sul lato adriatico e al nord.I cieli saranno poco nuvolosi su quasi tutto il centro-nord, mentre avremo nubi più dense e spesse, ma irregolari, su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio avremo l'apice dell'instabilità, che consisterà in acquazzoni sparsi e isolati temporali specie su siracusano, ragusano, catanese, messinese, reggino, crotonese, catanzarese, leccese, potentino, cosentino.