Meteo: sferzata fredda alle porte, GRECALE intenso domani?

L'alta pressione continua la sua azione sul territorio italiano, dove porta fenomeni differenti a seconda delle aree geografiche: la nebbia in pianura Padana lascia spazio al Sole sui monti e gran parte del lato tirrenico, mentre sul lato adriatico e all'estremo sud troviamo tante nubi medio-basse originate da infiltrazioni fredde dai Balcani.

Insomma per la giornata odierna c'è poco da dire: all'infuori di qualche nube bassa e banchi di nebbia in pianura Padana avremo tempo generalmente stabile. Le temperature saranno stazionarie, molto basse laddove persisteranno le nebbie in Val Padana.Domani avremo un netto cambiamento del tempo sulle regioni centrali e meridionali: come già anticipato nei precedenti articoli avremo l'ingresso di una massa d'aria fredda dai Balcani che innescherà forti venti di grecale. Sarà proprio il vento il protagonista della giornata, con raffiche fino a 70 km/h al sud Italia.

L'aria fredda farà scendere le temperature ovunque, soprattutto sul lato adriatico e sul meridione.



Ma ci sarà la neve? I fenomeni saranno molto deboli e intermittenti, concentrati prevalentemente su Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Qualche piovasco arriverà in pianura e a bassa quota, mentre oltre i 600 metri avremo qualche fiocco di neve. Nulla di rilevante considerando che qualche centimetro di neve sarà possibile solo in montagna oltre 900-1000 metri.

Il nord resterà ai margini del peggioramento e continuerà ad osservare tempo stabile ma freddo. Le correnti di grecale prima e maestrale poi interesseranno le regioni del sud fino a domenica.