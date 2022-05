Meteo settimana prossima: tornerà l'alta pressione e il BEL TEMPO? Cosa dicono i modelli?

La prossima settimana torneranno sole e caldo in Italia? Andiamoci piano. Si tratta di una linea di tendenza a medio-lungo termine che dovrà essere valutata con calma, alla stregua delle prossime uscite modellistiche.

Siamo in primavera, la stagione dei contrasti e dei capovolgimenti di fronte che possono avvenire in tempi relativamente brevi, come invece non succede nel periodo invernale.

Cosa succederà in sostanza la prossima settimana in Italia? Il modello europeo ed americano sono sostanzialmente concordi nel vedere l'imposizione di una zona anticiclonica dopo le ultime incertezze sui settori orientali della Penisola.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 11 maggio, tra una settimana esatta:

Ecco la zona anticiclonica ben salda sull'Europa centrale e sull'Italia, garanzia di bel tempo e temperature in aumento da nord a sud. Qualche fenomeno di instabilità potrebbe inizialmente presentarsi lungo l'Appennino centro-meridionale, ma tenderà ad attenuarsi col passare del tempo.

Il modello europeo nella sua media e per il medesimo giorno, opta in sostanza per la stessa situazione:

Alta pressione e bel tempo sull'Italia e con temperature in graduale aumento.

Chi non è concorde con questa evoluzione è il modello canadese che invece opta per una perturbazione atlantica al settentrione durante il periodo suddetto, ma al momento risulta in netta minoranza. Ne riparleremo.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-giovedi-e-venerdi-maltempo-pi-incisivo-sull-italia-ecco-le-regioni-coinvolte/93781/