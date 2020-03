Meteo settimana prossima: il sole BRILLERA' dietro le nostre finestre...

L'Italia si prepara ad un'altra settimana da trascorrere in casa. L'emergenza coronavirus continua e si potrà uscire solo per motivi strettamente necessari. Dalla finestra non ammireremo la pioggia cadere dal cielo, ma il sole illuminerà il nostro volto quando al mattino apriremo le finestre ed ascolteremo il silenzio surreale che serpeggerà nelle vie della nostra città.

Arriva l'alta pressione...un'altra pressione anche abbastanza "seria", causata dalla solita tirata del getto alle alte latitudini che farà allungare il "mostro" di stabilità atlantico verso il nostro Paese.

Ecco la situazione sinottica prevista sul nostro Continente per le ore centrali di martedi 17 marzo:

Ecco il getto forsennato che tornerà a scorrere molto a nord (frecce gialle), alle latitudini della Scandivavia e dell'Islanda; questi settori sono battuti da continue tempeste da oltre tre mesi.

Sull'Europa centrale e sul Mediterraneo avremo invece il "guizzo" dell'alta pressione delle Azzorre che subirà una spettacolare distensione sui paralleli (in gergo tecnico "distensione zonale") che arriverà addirittura nel cuore dell'Europa orientale (frecce nere).

Il tempo sulla nostra Penisola con questa situazione sarà molto semplice: bel tempo da nord a sud, temperature molto miti durante il giorno e un po' freddine nella notte. Non avremo problemi di inquinamento per ovvi e tristi motivi.

Quando potrebbe cambiare questa situazione? Indicativamente dopo il giorno 20 marzo, ma ne parleremo in separata sede.

