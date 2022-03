Meteo settimana prossima: alta pressione che NON convince, PERTURBAZIONI alla CARICA?

Cosa succederà dopo il TRAMBUSTO che avremo nel prossimo week-end? Il tempo proverà a rimettersi al bello, ma l'impresa quasi sicuramente non riuscirà.

L'alta pressione sarà debole e vulnerabile, la brutta copia della figura stabilizzante che ha monopolizzato l'intero inverno sull'Europa centro-occidentale. La vediamo raffigurata in questa mappa valida per martedi 5 aprile:

L'alta pressione delle Azzorre proverà a mettersi nel mezzo tra il flusso atlantico che scorrerà più a nord ed una depressione autonoma che si piazzerà in sede Iberica. I risvolti per l'Italia saranno dettati da una blanda confluenza tra aria calda africana e più fresca di matrice nord europea.

Tale confluenza agirà soprattutto sulle regioni centrali, dove avremo annuvolamenti e qualche pioggia. Bel tempo invece sia al nord che al sud, con temperature piuttosto miti.

Il braccio orientale dell'alta pressione delle Azzore, come anticipato, sarà debole e verrà quindi eroso abbastanza in fretta dalle correnti fresche oceaniche. Se con un balzo virtuale ci spostiamo alla notte tra mercoledi 6 e giovedi 7 aprile, notiamo che una perturbazione riuscirà a farsi largo verso il nord Italia:

Non si tratterà di un fronte intenso, ma comunque sarà in grado di dispensare qualche acquazzone al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale, in un contesto termico più fresco.

Il flusso occidentale dovrebbe quindi prendere piede e veicolare altre perturbazioni nei giorni seguenti alla volta dell'Italia. Vedremo...

