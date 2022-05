Meteo settimana prossima: ALTA PRESSIONE alla RISCOSSA?

Ancora conferme circa il cambio di marcia delle condizioni atmosferiche che dovrebbe verificarsi nell'arco della prossima settimana. Un cambiamento verso una maggiore stabilità dettata dalla rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e l'Italia.

Vi invitiamo ovviamente a prendere con le pinze questa tendenza in quanto il periodo stagionale (la primavera) si presta ancora a capovolgimenti di fronte anche dell'ultimo minuto.

La prima mappa è la media degli scenari del modello europeo valida per giovedi 12 maggio. I primi giorni della settimana prossima, indicativamente fino a mercoledi 11, saranno ancora dominati da una certa instabilità, seppure in attenuazione.

Flusso alto di latitudine ed alta pressione ben piazzata sull'Italia. Dopo le ultime incertezze al sud, il bel tempo dovrebbe guadagnare la scena italiana da nord a sud con un aumento delle temperature massime.

Questa invece è la media degli scenari del modello americano valida sempre per giovedi 12 maggio, giornata presa come "campione" per il nostro confronto.

Situazione molto simile al modello europeo, con flusso atlantico alto di latitudine ed alta pressione sull'Italia e il Mediterraneo dove vigeranno condizioni di bel tempo.

Ultima, ma non meno importante, la media degli scenari del modello canadese (media CMC), valida sempre per giovedi 12 maggio:

Alta pressione solo leggermente schiacciata verso sud da un flusso atlantico più invadente rispetto ai due modelli precedenti. L'egemonia del bel tempo sull'Italia comunque non verrà minimamente intaccata.

Morale: le medie dei principali modelli sono concordi nel vedere l'arrivo dell'alta pressione in Italia. La previsione di conseguenza acquista già una buona credibilità.