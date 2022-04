Meteo: settimana di Pasqua con l'alta pressione, quanto durerà?

Ecco la situazione prevista dal modello americano per martedi 12 aprile:

Niente da fare per le piogge al nord-ovest. I tentativi ci sarebbero, ma la depressione che vedete in Atlantico si accartoccerà su se stessa e punterà verso il nord Africa...un copione visto molte volte negli ultimi tempi. Le correnti atlantiche, le uniche in grado di portare piogge democratiche sul nostro Paese, non ce la faranno nemmeno in questa circostanza.

L'alta pressione, di conseguenza, avrà campo libero sull'Italia almeno fino a venerdi 15 aprile, portando clima mite e tanto sole da nord a sud a parte forse un po' di velature sulle Isole.

Il cambiamento arriverà per l'ennesima volta da est! Ecco cosa potrebbe succedere, sempre secondo il modello americano, nella giornata di domenica 17 aprile (PASQUA):

Ormai le uniche correnti che riescono a raggiungere la nostra Penisola sono da nord o da est; è così praticamente da 4 mesi! Tutto ciò non fa che aggravare ulteriormente i problemi di carenza idrica specie al nord-ovest. Se questa mappa trovasse conferma, qualche pioggia arriverebbe anche al nord, ma si tratterebbe di piogge "figlie" dell'alta pressione che faranno la felicità di pochi e l'infelicità di molti sotto il profilo del recupero idrico. Arriverebbe anche un po' di freddo di cui adesso se ne farebbe volentieri a meno.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione, anche se sembra essere questa l'ipotesi più probabile. Continuate a seguirci!

