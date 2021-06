Meteo: sempre piÃ¹ caldo oggi, primi segni di instabilitÃ  in arrivo

Le calde correnti africane diverranno via via sempre più insistenti nelle prossime 24-48 ore grazie alla presenza insistente di un blando promontorio anticiclonico sub-tropicale che riesce ad avvolgere gran parte del Mediterraneo. Si tratta di una figura barica al momento di debole caratura, ma sufficiente a far innalzare le temperature fino a 28-30°C nelle ore centrali delle giornate.

METEO 4 GIUGNO 2021 | Giornata stabile e calda su quasi tutta Italia. I cieli saranno sereni ovunque al mattino, mentre nel pomeriggio si svilupperanno locali temporali lungo l'arco alpino, segno dell'ingresso dei primi refoli freschi in alta quota provenienti da ovest.



È in avvicinamento, infatti, una piccola ma insidiosa sacca d'aria fresca dalla Francia che sta riuscendo a farsi strada in questo debole anticiclone. Il suo arrivo è atteso tra domani e domenica e sarà responsabile di numerosi rovesci e temporali localmente molto forti dapprima al nord e poi anche al centro.