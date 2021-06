Meteo: sempre più caldo in settimana, ma arrivano anche FORTI temporali, ecco le zone a rischio

Vi abbiamo già parlato della prolungata ondata di caldo imminente nel Mediterraneo, la quale potrebbe rivelarsi particolarmente intensa. L'apice del caldo è atteso nel week-end e ad inizio prossima settimana, con valori termici prossimi ai 40°C in diverse località, ma nel frattempo bisognerà anche fare i conti col ritorno dei temporali di calore.

L'instabilità pomeridiana, quella tipica dei mesi estivi, esploderà tra i giorni di mercoledì 16 e soprattutto giovedì 17. Acquazzoni e temporali pomeridiani, mediamente abbastanza isolati, torneranno ad interessare i monti e le aree più interne del centro-nord, approfittando di un lieve cedimento della forte alta pressione sub-tropicale presente nel Mediterraneo centro-occidentale.

In alta quota arriveranno delle piccole sacche d'aria fresca, dall'est Europa, che andranno a scontrarsi con la tanta calura ed umidità presente al suolo, stimolando l'evoluzione dei forti temporali pomeridiani.

I temporali colpiranno soprattutto le zone interne del centro (Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche), Alpi, Prealpi e zone di pianura adiacenti, specie giovedì pomeriggio-sera.

Questi fenomeni temporaleschi arriveranno dopo mattinate e pomeriggi molto caldi, con temperature superiori ai 30-32°C.

Il caldo si farà sentire su tutta Italia, ma in maniera particolare sulle isole maggiori, sul versante tirrenico e in pianura Padana: le massime più alte riguarderanno la Sardegna, dove si temono picchi di 36-37°C.

Il caldo più estremo, però, farà il suo ingresso nel corso del week-end su tutta la nostra penisola. Non sarà esente nemmeno il lato adriatico, che fino a venerdì godrà di caldo leggermente più attenuato dalle brezze.