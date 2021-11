METEO: scirocco, nubi e anche rischio NUBIFRAGI, le previsioni

Le umide e miti correnti meridionali continuano a sferzare il sud ed il versante tirrenico centro-meridionale, dove da ieri si susseguono isolati ma potenti rovesci. Dopo aver pesantemente colpito il casertano le forti piogge si sono spostate sul Molise, in particolare nella zona di Campobasso dove si registrano accumuli già superiori ai 70 mm dalla mezzanotte.

Le piogge più intense sono localizzate a ridosso dei monti a causa del fenomeno dello stau, il quale prende vigore proprio in presenza di venti molto intensi che costringono la massa d'aria a scavalcare in ogni modo l'Appennino. L'aria, carica di umidità, nel cercare di scavalcare i monti è costretta a salire di quota e di conseguenza tende a raffreddarsi e condensarsi (producendo così nubi e piogge).

Nelle prossime ore le correnti sud-occidentali alle alte quote continueranno a sferzare il centro e il sud, quindi dovremo ancora fare i conti con nubi e rovesci improvvisi su Campania, Molise, Lazio meridionale, Appennino abruzzese, Puglia, Basilicata. Isolati ma forti rovesci o temporali potranno svilupparsi anche sull'Appennino centrale e settentrionale, sin verso le aree interne liguri ed emiliane. Addensamenti possibili anche su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, con piogge relegate alle aree montuose e nevicate oltre 1300 metri.

I fenomeni più intensi riguarderanno i settori interni e montuosi di Campania e Molise dove entro sera gli accumuli di pioggia potrebbero raddoppiare.Il vento di scirocco continuerà a soffiare per quasi tutta la giornata sul lato ionico e in Puglia, dopodiché inizierà gradualmente ad attenuarsi.