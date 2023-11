METEO: scenari PAZZI sulle mappe suggeriscono la presenza di una doppia anomalia! Cosa succederÃ ?

Vortice polare fin troppo compatto per il periodo, affondi meridiani sull'Europa appena accennati a causa di una fuoriuscita della corrente a getto dal Canada troppo veemente. E' quello che spesso si riscontra sul finire di dicembre, non alla metà di novembre. E' la prima pesante anomalia barica che si riscontra.



Vista così, verrebbe da dire: " cosa succederà a dicembre? Quanto correrà il getto rispetto ad oggi, che già tira abbastanza? "

L'inverno finirà in naftalina come al solito o peggio del solito?

Non è detto che il getto tiri così anche a fine dicembre (anche se è assai probabile, visto l'andamento degli ultimi anni).

E' possibile che in presenza del Nino, l'Atlantico partorisca più perturbazioni, magari anche più basse di latitudine rispetto al solito e che l'anticiclone non sia così invadente come già vediamo adesso, ma sono solo ipotesi.



Intanto vediamo queste mappe PAZZE con le isobare fitte, le figure bariche che faticano a trovare una posizione "razionale" ma tutte figlie di un isterismo collettivo della circolazione generale:

Vista così la mappa qui sopra autorizza a pensare ad una intensa ondata di freddo a nord delle Alpi e poi sui Balcani e moderata sull'Italia con tempo soleggiato e ventoso al nord e sull'alto e medio Tirreno e nevoso dal medio Adriatico verso sud anche a quote piuttosto basse.

Ma c'è ancora troppa violenza in queste correnti che si fiondano verso sud, troppo invadente l'alta pressione, sempre troppo ad est le sfuriate dell'aria fredda per non pensare che non sia già entrata in scena la solita anomalia che accompagna quasi tutti gli inverni:

Ci sono anche mappe, come questa tratta dal modello canadese GEM, che prevedono ingressi dei fronti da ovest durante la terza decade e ti prospettano dunque una fase piovosa per tutti, con neve in quota e un clima solo relativamente freddo, cioè di chiaro stampo autunnale:

DUNQUE? Cosa potrebbe accadere?

1 Sembra possibile che l'anticiclone non sia così forte come potremmo aspettarci. E' questa è già una notizia.

2 E' possibile che in terza decade in effetti un po' di maltempo di tipo tardo autunnale o invernale possa riuscire a tornare ad essere protagonista sull'Italia, o con un affondo da nord o con uno da ovest.

E' già qualcosa in questa pazza visione modellistica della seconda metà di novembre 2023. Seguite comunque gli aggiornamenti.