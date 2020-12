Meteo Santo Stefano: il maltempo si sposta al centro-sud, arriva la NEVE in collina

La perturbazione artica è arrivata come da previsione sulle regioni del nord, col suo carico di aria fredda, piogge e anche nevicate. I fiocchi bianchi stanno scendendo perlopiù in collina, ma anche in pianura Padana notiamo episodi "bianchi" dovuti principalmente a rovesci di neve tonda.

METEO SANTO STEFANO | Domani, 26 dicembre 2020, il maltempo si sposterà al centro-sud spazzando via l'alta pressione in pochissime ore. L'aria fredda inizierà a farsi sentire già dalla notte su quasi tutto il centro Italia, dove la neve scenderà fino a 600-700 metri (su Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo). Entro domani mattina/primo pomeriggio la neve scenderà ulteriormente di quota portandosi addirittura sin verso i 300 metri circa.

Anche il sud farà i conti con questa rapida perturbazione invernale: la giornata di Santo Stefano si rivelerà grigia e perturbata con tante nubi e piogge su quasi tutto il Meridione. Nevicherà inizialmente oltre i 1000 metri (al mattino), ma nella seconda parte della giornata i fiocchi bianchi raggiungeranno i 600-700 metri su Sardegna, Puglia, Campania, Molise e Basilicata. Fiocchi fino a 900-1000 metri in Calabria.

Il maltempo poi persisterà anche nella giornata di domenica 27 su gran parte del sud, Molise e Abruzzo, ancora con nevicate in collina (anche fino a 200-300m sul centro Italia).

Al nord invece si prospetta un netto miglioramento del tempo domani, col ritorno del Sole soprattutto sul nord-ovest. Residue nevicate domani mattina presto solo in Emilia Romagna oltre 200-300 metri ma con tendenza a rapido miglioramento.

Domenica tempo discreto ma nel corso del pomeriggio si avvicinerà una nuova forte perturbazione che porterà le prime nevicate in pianura in serata sui settori nord-occidentali.