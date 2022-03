Meteo: risveglio molto freddo, ma la primavera può avere inizio?

Da poco meno di un giorno è cominciata ufficialmente la primavera astronomica (l'equinozio è avvenuto il 20 marzo alle 16.32) ma le temperature stamattina sono ancora da pieno inverno a causa di un persistente flusso freddo dall'est Europa.

Nonostante il tanto freddo all'alba, i fenomeni sono quasi del tutto inesistenti: qualche addensamento lo troviamo al sud, con piovaschi molto rari in Sicilia e Calabria. Altrove cieli nettamente più sereni.Nel corso della giornata avremo un incremento dell'instabilità su Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia: ci aspettiamo piovaschi sparsi e qualche rovescio molto rapido a macchia di leopardo. L'apice dell'instabilità sarà nelle ore pomeridiane, dopodiché entro sera avremo un deciso miglioramento su tutto il Meridione.

Al centro e al nord ben poco da segnalare: i cieli saranno sereni o poco nuvolosi.



Nel corso della settimana il freddo si ritirerà a favore dell'anticiclone che avrà modo di rinforzarsi ovunque in Italia (vedi mappa sopra) e portare temperature via via sempre più alte fino a superare le medie del periodo! Tra mercoledì e venerdì registreremo i primi picchi termici di 22-23°C in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud!