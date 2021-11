METEO: risveglio GRIGIO su tante regioni, il MALTEMPO entra nel vivo

Il risveglio odierno è grigio e uggioso su gran parte d'Italia ed in particolare al sud, sovrastato da una vastissima copertura nuvolosa ricca di precipitazioni. Quest'ondata di maltempo, ampiamente prevista nei giorni scorsi, è legata ad un ciclone centrato tra la Sardegna e le coste nordafricane. I fenomeni localmente risultano intensi, come su Sicilia e Campania dove si registrano alcuni allagamenti e disagi.

Le nubi avvolgono anche gran parte del lato adriatico mentre maggiori schiarite le troviamo sul medio-alto Tirreno e sulle Alpi. Nelle prossime ore il maltempo sarà ancora protagonista su tante località del Meridione e a tratti anche al centro.

In particolare ci aspettiamo piogge sparse su Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Toscana, Molise, Abruzzo meridionale. Fenomeni decisamente più importanti su Sicilia e Sardegna: entrambe, tra oggi pomeriggio e domani mattina, potranno fare i conti con piogge intense e locali nubifragi in grado di generare accumuli superiori ai 90-100 mm. Tempo nettamente più stabile al nord dove col passare delle ore avanzeranno sprazzi di Sole tra le nubi. Nubi persistenti per tutta la giornata su Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria.

Le temperature sono attese in leggero aumento ovunque. Segui il radar in tempo reale per osservare il movimento delle piogge: