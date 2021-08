Meteo: risveglio grigio al sud, giornata ad alto rischio temporali

Gli effetti dell'ingresso di aria più fresca iniziano a farsi seriamente sentire anche sulle regioni meridionali: i contrasti termici molto elevati sul mar Tirreno hanno dato vita ad un groppo temporalesco che sta investendo in pieno la Calabria centro-settentrionale, come non succedeva da oltre 4 mesi. Le nubi avvolgono anche Campania, Basilicata e Puglia ma senza particolari fenomeni.

Insomma è un risveglio piuttosto grigio per quasi tutto il sud, segno che la giornata sarà particolarmente instabile e piovosa. Infatti sarà nel pomeriggio che avremo il rischio più elevato di temporali a tratti molto intensi su diverse località del Meridione.

METEO 26 AGOSTO 2021 | I temporali attualmente in transito in Calabria tenderanno a spostarsi rapidamente sul mar Ionio entro la tarda mattina. Nel pomeriggio si svilupperanno numerosi temporali su Puglia, Basilicata, entroterra campano, Molise, Abruzzo, entroterra laziale. Temporali possibili anche sul cosentino ionico, catanzarese e crotonese, oltre che su gran parte della Sicilia settentrionale, centrale e orientale.

In serata peggiora anche sul Triveneto per l'arrivo di rovesci e temporali da nord.Rischio elevato di fenomeni estremi (locali nubifragi, grandinate e colpi di vento intensi) su Puglia (pianura barese, Murge, Valle d'Itria, brindisino, leccese settentrionale), Basilicata (materano), Sicilia (messinese, catanese, ennese, nisseno).