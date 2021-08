Meteo: risveglio gradevole da nord a sud, ecco la vera estate per qualche giorno

L'estate mediterranea, quella che è mancata per quasi tutta la stagione, ci terrà compagnia per qualche giorno. L'anticiclone sub-tropicale si è momentaneamente esteso verso Africa nord-occidentale e penisola iberica, lasciando leggermente scoperta l'Italia che può così vivere un periodo molto meno caldo e più gradevole.

Nelle ultime 12 ore le temperature sono scese in modo significativo su tutto il centro-sud, mentre nella notte è scesa anche l'umidità grazie all'ingresso di venti più secchi di maestrale che hanno spazzato via la calura tropicale.

Questa situazione di benessere resisterà almeno fino a venerdì (domani), dopodiché ci sarà un nuovo graduale aumento delle temperature su tutta Italia.

METEO 19 AGOSTO 2021 | Stabile su gran parte della penisola al mattino, mentre nel pomeriggio torneranno i tipici temporali estivi nelle aree interne di Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. I fenomeni saranno irregolari e di breve durata, sebbene a tratti molto forti.

Ventilazione debole o a tratti moderata nord-occidentale sul centro-sud.Le temperature massime saranno nelle medie del periodo, con valori tra i 28 e 32°C. Dopo il tramonto e soprattutto nella notte il fresco si farà sentire da nord a sud.