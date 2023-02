Meteo: risveglio gelido al Nord, freddo e nevicate al Sud, fiocchi in pianura in Puglia

E' un risveglio molto freddo quello odierno sull'Italia: le condizioni stabili e anticicloniche associate all'afflusso di aria gelida dall'Est Europa hanno favorito un forte calo delle temperature sul Centro-Nord e gelate diffuse su tutta la Pianura Padana dove attualmente abbiamo valori termici praticamente ovunque sotto zero (anche di diversi gradi).

Fa molto freddo anche al Centro-Sud: qui correnti più umide e leggermente instabili stanno portando addensamenti nuvolosi e precipitazioni sparse. Deboli nevicate sono in atto - come previsto - sul medio-basso versante Adriatico, in particolare fra Abruzzo, Molise e Puglia e Lucania. La neve si è spinta fino in pianura sulla Puglia, specie nella provincia di Bari, con accumuli localmente di qualche centimetro nelle zone interne. Ecco una foto che arriva dalla località di Ruvo di Puglia.

Fonte: Meteonetwork Puglia

Nel corso della mattinata prevediamo ancora dei fenomeni, a carattere nevoso fino in pianura, sul medio-basso versante Adriatico, e in particolare fra Puglia centrale e materano, ma la tendenza è per un miglioramento e un'attenuazione dei fenomeni già dal pomeriggio. Qualche precipitazione è attesa nelle prossime ore anche in Calabria (crotonese), sulla Sicilia occidentale e Sardegna nord-orientale, ma si tratterà di precipitazioni di poco conto.

Altrove il tempo sarà generalmente stabile, con ampi spazi soleggiati al Nord e sulle regioni tirreniche peninsulari. Nuove gelate diffuse anche in pianura fra la sera e la notte sul Settentrione.