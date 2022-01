METEO: risveglio freddo su tutta Italia, ecco anche le nebbie! Peggiora domani?

L'alta pressione è ancora protagonista su tutta Italia, come si evince dallo scatto satellitare del mattino: i cieli sono sereni su tutto il centro-sud, mentre al nord troviamo vasti banchi di nebbia in Val Padana. Il risveglio è senza dubbio freddo grazie al forte irraggiamento notturno, agevolato dai cieli sereni e dai venti assenti: le minime, infatti, sono scese fin sotto lo zero su gran parte delle aree interne del centro e del nord, e a tratti anche al sud nelle conche e in pianura.La giornata sarà stabile e soleggiata su tutto il territorio, eccetto residui banchi di nebbia in pianura Padana, specie tra basso Veneto ed Emilia. Le temperature massime saliranno non oltre 11-12°C laddove splenderà il Sole.

Le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare gradualmente nella giornata di giovedì a causa di una piccolissima depressione proveniente dalla Francia: questa causerà un aumento delle nubi sul lato tirrenico e darà vita a piovaschi sparsi su Liguria (nella notte), Toscana, Lazio. Qualche fenomeno in transito anche su Emilia Romagna, Sardegna, Campania e Calabria tirrenica. Parliamo di piogge deboli e sparse, mentre i fiocchi di neve scenderanno solo in montagna.

Un ulteriore guasto è atteso venerdì a causa di un fronte freddo proveniente dai Balcani, il quale irromperà sul versante adriatico e attraverserà tutto il sud a suon di acquazzoni, venti sostenuti di tramontana e neve fino in collina. Su questo peggioramento ci ritorneremo senz'altro nel prossimo aggiornamento!