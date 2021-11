Meteo: risveglio FREDDO al nord, irruzione artica con piogge e NEVE al centro-sud

Risveglio decisamente freddo e tipicamente invernale per il nord Italia, dopo il calo termico definitivo avvenuto per mezzo dell'irruzione artica in atto in queste ore nel Mediterraneo. Un vero e proprio fiume di aria fredda proveniente dal nord Atlantico sta irrompendo dalla Francia verso il "mare nostrum", dove alimenta una depressione che sta condizionando notevolmente questo inizio di settimana.

Mentre al nord l'aria è decisamente più secca e quasi totalmente priva di instabilità, al centro e al sud troviamo tante nubi e fenomeni diffusi, legati proprio alla depressione su citata. Questa bassa pressione porterà piogge e nevicate per gran parte della giornata sulle regioni centro-meridionali: le regioni tirreniche saranno senza dubbio le più colpite dall'instabilità persistente per tutta la giornata, mentre sul lato adriatico i fenomeni saranno più disorganizzati e deboli. A beneficiare maggiormente delle precipitazioni saranno i monti dell'Appennino centro-meridionale e i rilievi di Sardegna e Sicilia dove cadrà la neve a quote via via sempre più basse.Ci aspettiamo fiocchi di neve fino in alta collina su Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio (indicativamente attorno ai 600 metri, soprattutto da oggi pomeriggio); mentre al sud e sulle isole nevicherà prevalentemente oltre i 900 metri. Entro sera avremo le prime imbiancate anche sul Gargano, sul Subappennino Dauno, in Irpinia, sul Cilento e anche su Sila e Aspromonte a quote di bassa montagna.

Neve prevista fino alle prime ore di domani

Avremo anche un progressivo calo delle temperature su tutto il Meridione nel corso della giornata odierna: respireremo aria tipicamente invernale sia oggi che domani, considerando che le massime a fatica saliranno oltre i 12-13°C perfino sulle coste.