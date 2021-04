Meteo: risveglio di Pasqua piÃ¹ freddo, residue piogge al sud

Sono scese le temperature su gran parte d'Italia grazie all'aria fredda arrivata dai Balcani che, nelle scorse ore, ha dato vita a numerosi acquazzoni e temporali sulle regioni adriatiche e localmente anche su nord-ovest e lato tirrenico. Le minime di questa mattina hanno raggiunto i 2-4°C su molte località della pianura Padana, mentre è iniziato il calo termico anche sul Meridione.



METEO PASQUA 2021 | La giornata di Pasqua si sta rivelando più invernale che primaverile su Molise, Puglia, Campania e Basilicata dove persistono ancora molte nubi e soprattutto troviamo ancora deboli piogge sparse. Nevica in Appennino oltre i 1000 metri. Nelle prossime ore il tempo tenderà gradualmente a migliorare anche sul Meridione, sebbene non mancheranno isolati temporali pomeridiani su Sardegna e Sicilia. Sul resto d'Italia cieli sereni o poco nuvolosi.



La giornata, tuttavia, si rivelerà piuttosto fresca specie sul lato adriatico dove le temperature non andranno quasi mai oltre i 12-13°C. Qualche grado in più sul lato tirrenico, ma tutta la giornata sarà condizionata dal vento di grecale che soffierà con forza acutizzando la sensazione del freddo. (su tutto il centro-sud).