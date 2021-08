Meteo: rischio violenti temporali al nord, al sud si torna a 40Â°C

Dopo la breve tregua sia dai temporali intensi che dal caldo eccezionale, il tempo è nuovamente pronto a cambiare a favore di condizioni meteorologiche più estreme.

Una perturbazione atlantica sta penetrando in questi minuti nel Mediterraneo e sta già portando una discreta copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali. I fenomeni, tuttavia, arriveranno tra la tarda mattina e stasera: piogge e temporali saranno protagoniste su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, dopodiché il maltempo si estenderà (entro tarda sera) anche sul nord-est.

Il rischio di fenomeni intensi è particolarmente alto su Piemonte e Lombardia, specie in pianura Padana: non escludiamo la formazione di un violento temporale durante il pomeriggio tra astigiano, alessandrino, pavese, vercellese, novarese, milanese. Questo temporale potrebbe scatenare forti piogge, grandine e intense raffiche di vento.CALDO INTENSO AL CENTRO-SUD | Questa perturbazione richiamerà aria molto calda verso il Meridione, riuscendo nuovamente a portare la colonnina di mercurio oltre i 40°C in molte località. Le temperature più alte le troveremo oggi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia: non escludiamo picchi di 41-42°C nel foggiano e nelle zone interne di cosentino, catanzarese, catanese, ragusano, ennese, siracusano.

Caldo meno intenso ma comunque ben presente su Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Toscana, Marche, Umbria e Sardegna. Clima più gradevole al nord.