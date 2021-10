Meteo: rischio forti temporali all'estremo sud, i dettagli

Una blanda circolazione depressionaria in transito nel Mediterraneo centro-meridionale sta determinando condizioni di locale instabilità su alcune aree del Meridione, in particolar modo Calabria e Sicilia.

Sul resto d'Italia è ancora dominante l'alta pressione, portatrice di stabilità, isolate nubi basse e qualche isolato banco di nebbia su valli e pianure. Questo assetto barico persisterà ancora per poche ore, prima del graduale peggioramento che si concretizzerà da domani al nord e che sfocerà in un severo guasto ad inizio prossima settimana.

Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente sulle regioni meridionali, specie su Sicilia e Calabria: è probabile la formazione di temporali intensi nelle aree interne di palermitano, trapanese, messinese e a seguire anche sui settori centro-meridionali dell'isola. Anche la Calabria vedrà un peggioramento nelle prossime ore, principalmente nei settori interni e montuosi. Fenomeni molto isolati su Basilicata, Puglia, Campania, Molise.