Meteo: residui fenomeni al sud, scendono le temperature!

Aria più fresca e instabile sta invadendo in queste ore le regioni meridionali, dove determina acquazzoni sparsi e soprattutto un graduale calo delle temperature.



Situazione opposta sulle regioni settentrionali grazie ad un momentaneo aumento della pressione che determina stabilità e la formazione di qualche nube bassa in pianura Padana.



METEO 28 SETTEMBRE 2021 | Nubi diffuse, isolati piovaschi e rari acquazzoni su Puglia, Molise, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale.

Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d'Italia. In serata ulteriore miglioramento del tempo al sud, mentre al nord avremo un graduale aumento della nuvolosità a causa di una nuova perturbazione in avvicinamento dalla Francia, la stessa che domani porterà instabilità disorganizzata sulle regioni settentrionali.

Le temperature sono attese in calo evidente su tutto il Meridione, ma l'aria sarà ancora particolarmente umida. Lieve aumento termico al nord nelle massime.