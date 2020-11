Meteo, residui fenomeni al sud, ritorna l'alta pressione?

Tempo in graduale miglioramento al sud dopo le tante piogge di ieri che finalmente avevano interrotto l'egemonia dell'alta pressione. La perturbazione si sta rapidamente esaurendo tra il basso Ionio e il Canale di Sicilia, pertanto ne consegue un graduale miglioramento delle condizioni meteo su buona parte della penisola. Nonostante ciò troviamo ancora molti addensamenti e anche locali acquazzoni, specie sui versanti ionici. Splende il Sole invece al nord e l'alto Tirreno (ad eccezione della pianura Padana occidentale, ancora avvolta dalle nebbie).

METEO 18 NOVEMBRE 2020 | Giornata variabile al sud, dove saranno ancora possibili piovaschi e locali acquazzoni. Calabria, Sicilia e Salento le regioni interessate dall'instabilità, mentre altrove guadagneranno terreno schiarite sempre più ampie. Cieli sereni su quasi tutto il centro-nord, eccetto Molise, Abruzzo meridionale e localmente in pianura Padana occidentale dove nubi basse e nebbie potrebbero continuare ad offuscare il Sole.

L'alta pressione sta pian piano riconquistando tutta l'Italia, ma sarà solo una comparsa fugace, limitata ai giorni di oggi e domani, perlopiù sul centro-nord. Da venerdì è sempre più probabile l'arrivo di un nuovo peggioramento che porterà non solo pioggia e nubi, ma anche venti forti e un sensibile calo termico!