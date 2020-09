Meteo: residue nubi al sud, si avvicina un ottobre ricco di pioggia!

L'alta pressione cerca timidamente di conquistare l'Italia ma sappiamo già per certo che non resisterà a lungo: nella seconda parte della settimana è confermato che dapprima investirà il nord e parte del centro con piogge e temporali, mentre successivamente raggiungerà il sud con forti venti di scirocco e un po' di maltempo.



Per il momento possiamo goderci un paio di giorni abbastanza stabili e soleggiati da nord a sud, sebbene resistono ancora degli addensamenti sulle regioni tirreniche.



La giornata di oggi, 29 settembre, proseguirà all'insegna del bel tempo su tutta la penisola: qualche nube su Sicilia, Calabria tirrenica, Lazio e Toscana ma senza fenomeni rilevanti.

Temperature in lieve aumento sul centro-sud: le massime raggiungeranno i 23-24°C soprattutto sulle zone interne pianeggianti. Giornata fresca al nord con temperature non oltre 20-21°C.





OTTOBRE PARTE COL MALTEMPO? | Come anticipato ad inizio articolo il mese di ottobre potrebbe mostrare il vero volto dell'autunno. Già da giovedì, 1 ottobre, il tempo inizierà a peggiorare gradualmente a partire dal nord, ma sarà nel fine settimana che avremo l'exploit del maltempo su gran parte d'Italia. Il centro-nord farà i conti con tanta pioggia e tanti forti temporali, mentre il sud sarà investito da una forte sciroccata che farà impennare le temperature fino a 28-32°C.



La prossima settimana si rivelerà molto instabile specie sul centro-nord e le regioni tirreniche: le perturbazioni atlantiche continueranno a far visita al Mediterraneo per gran parte della prima decade di ottobre, innescando piogge a più riprese. Insomma ottobre potrebbe davvero essere autunnale.