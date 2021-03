Meteo: residue nubi al sud, giornata di transizione in attesa di freddo e maltempo

Giornata stabile e di transizione, domani forte peggioramento su nord-est e centro Italia. Arrivano rovesci e calo termico. Le previsioni meteo.

Risveglio stabile su quasi tutta Italia con qualche piccola eccezione al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia dove troviamo nubi e qualche isolatissima pioggerella. Il tempo, però, è in rapido miglioramento ed anche qui osserveremo ampie schiarite in giornata.



METEO 13 MARZO 2021 | Tempo generalmente stabile su tutta Italia, con qualche annuvolamento sparso ma senza particolari fenomeni annessi. Solo in serata avremo un aumento graduale delle nubi sulle regioni del nord e del lato tirrenico, ma ancora con fenomeni esigui, quasi del tutto assenti. Qualche pioviggine sarà possibile sui rilievi del nord-est e l'Appennino settentrionale.

Il tempo tornerà a peggiorare nuovamente domani grazie ad un affondo artico che porterà anche un vistoso calo delle temperature. Acquazzoni e temporali molto rapidi sono attesi sul nord-est tra la notte e domani mattina, poi toccherà al centro Italia fare i conti con instabilità diffusa, locali forti temporali e nevicate fino in bassa montagna (700 metri circa).

Piogge in arrivo anche in Campania e, dalla tarda sera, anche in Puglia. Andrà meglio invece sul nord-ovest e l'estremo sud (sempre riferendoci a domani 14 marzo).

Inizio prossima settimana ancora freddo e perturbato, leggi qui >>>