Meteo: rapida perturbazione con piogge e temporali al centro-nord, AFA al sud

Una rapida perturbazione atlantica sta interrompendo momentaneamente l'egemonia anticiclonica che ha interessato l'Italia per tutta la settimana di Ferragosto. Come si evince dallo scatto del satellite, si tratta di una perturbazione abbastanza vasta e ricca di nubi e piogge, che questa mattina avvolge gran parte del centro-nord.

È bene precisare che si tratta di una perturbazione piuttosto fugace, in rapido movimento da ovest verso est, destinata ad abbandonare l'Italia già tra pomeriggio e sera. Nel frattempo continuerà ad affluire aria calda al sud e l'afa aumenterà ulteriormente per effetto dell'aumento dell'umidità.

Previsioni per oggi 18 agosto 2020



Cieli nuvolosi su tutto il nord-est, Emilia Romagna, Toscana, Marche: su queste regioni saranno possibili piogge prevalentemente deboli o moderate, condite da isolati e forti temporali. I fenomeni più intensi si presenteranno sull'Appennino settentrionale e sulla pianura emiliano-romagnola. Tra pomeriggio e sera migliorerà vistosamente su tutto il centro-nord.

Possibilità di temporali pomeridiani lungo l'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne della Puglia.

Migliora gradualmente sul nord-ovest già dal mattino, mentre continueremo ad osservare tempo stabile su gran parte del sud e le isole maggiori.