Meteo: rapida ma forte perturbazione al nord, domenica estiva al sud

Una nuova perturbazione atlantica sta rapidamente attraversando il nord a cominciare dai settori occidentali come Piemonte Liguria orientale, Toscana. Si tratta di un fronte freddo molto rapido ma particolarmente incisivo: entro questa sera avrà già attraversato il nord e alcune regioni centrali, dove scaricherà al suolo piogge a tratti forti (anche se non dappertutto), qualche chicco di grandine e molti fulmini.

I fenomeni più intensi al momento sono presenti tra alto Piemonte e alta Lombardia, oltre che sulla Toscana settentrionale. Questi rovesci e temporali tenderanno a spostarsi verso est sino ad inglobare parte della Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche e saranno più probabili nelle zone più vicine ai rilievi, in particolare alta Pianura Padana, Alpi e Prealpi e specie nel pomeriggio-sera di domenica.

Nel frattempo il tempo migliorerà gradualmente da ovest, come già sta avvenendo su Liguria occidentale e Piemonte occidentale. Entro la tarda sera il tempo migliorerà quasi ovunque.

Isolati fenomeni sono attesi anche su Lazio, Sardegna, Abruzzo, Umbria, Campania (specie tra la sera e le ore notturne).

Con l'avanzata del fronte instabile scenderanno sensibilmente le temperature: il calo termico sarà netto al nord e più contenuto al centro Italia. Al sud, invece, resisterà ancora il caldo ed anche oggi potremo registrare temperature superiori ai 30°C su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.