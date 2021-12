METEO: quando potrebbe USCIRE di SCENA l'alta pressione?

Il parziale cedimento dell'alta pressione che avverrà la settimana prossima, spazzerà via i valori termici assurdi che avremo nel periodo di Capodanno, ma probabilmente non riuscirà ad imporre una svolta decisa nello stato del tempo in Italia. Come vedremo in altra sede, un po' di freddo dovrebbe arrivare assieme a qualche precipitazione nel periodo dell'Epifania, ma l'alta pressione non si farà troppo intimorire, spanciando successivamente verso l'Italia tra il 7 e l'8 gennaio.

Quando avremo un cedimento più energico della struttura stabilizzante? Il modello americano questa mattina lo individua attorno al 10 gennaio. Ecco alcuni scenari alternativi del modello di oltre oceano inerenti alla data in parola:

Notate l'uscita di scena dell'alta pressione dal Mediterraneo, che verrà spedita "di quinta" sul Vicino Atlantico:

Queste mappe, se fossero confermate, sancirebbero la rivincita in pompa magna dell'inverno sull'Italia a suon di precipitazioni e di freddo.

Anche la media degli scenari del modello americano, parere molto autorevole, mostra il sopracitato cedimento altopressorio sul Mediterraneo e l'Italia con condizioni di maltempo e più freddo sempre attorno al giorno 10 gennaio:

Al momento questo scenario è probabile tra il 30-40%, ovvero con probabilità medio-bassa stante la scadenza previsionale impervia. Continuate quindi a seguirci per vedere se la suddetta percentuale sarà destinata a salire o scendere.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/san-silvestro-e-capodanno-con-clima-quasi-estivo-in-montagna-mentre-in-pianura-molta-nebbia/92653/