Meteo Protezione Civile: VenerdÃ¬ 10 Febbraio ancora forte maltempo in Sicilia e Calabria

Tempo ancora perturbato nella giornata di domani all'estremo Sud, fra Sicilia e Calabria, con forti piogge e venti intensi sulla Sicilia orientale e meridionale. Tempo più stabile e in prevalenza soleggiato invece al Centro-Nord.

Vediamo il bollettino della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 10 Febbraio 2023

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sui settori più meridionali;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, Calabria e resto Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Nevicate: al di sopra dei 700-900 m, su Sicilia e Calabria con apporti al suolo da moderati ad abbondanti e quota neve in graduale rialzo nel corso della giornata.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento sulle regioni settentrionali; valori minimi bassi o molto bassi al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud peninsulare.

Venti: di burrasca o burrasca forte da Est-Nord-Est su Sicilia e Calabria centro-meridionale, con possibilità di locali rinforzi fino a tempesta sulla Sicilia sud-orientale; localmente forti nord-orientali su Campania, resto Calabria, Basilicata tirrenica e Sardegna orientale; tutti in graduale attenuazione nel corso delle ore serali e notturne.

Mari: agitati o molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale ed il Canale di Sardegna; localmente molto mossi i restanti bacini centro-meridionali.