Meteo Protezione Civile: perturbazione in arrivo Venerdì 25, piogge e temporali su diverse regioni

Un nuovo fronte perturbato porterà un peggioramento nella giornata di domani, con piogge e temporali su Sardegna e regioni tirreniche. Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 25 Novembre 2022

Precipitazioni:

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sulla Sardegna settentrionale ed occidentale;

- dal pomeriggio, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Umbria e settori occidentali di Marche, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori tirrenici di Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: dalla sera, tendenti a forti settentrionali sulla Sardegna occidentale e sulla Liguria.

Mari: tendenti a molto mosso, in serata, il Mare di Sardegna ed il Mar Ligure al largo.