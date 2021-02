Meteo Protezione Civile: nuovo maltempo, anche forte su settori tirrenici

Nuovo brusco peggioramento domani per l'arrivo di un fronte instabile di origine atlantica che apporterà piogge e temporali soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche del centro-sud.

Ecco il bollettino meteo elaborato dalla Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 10 Febbraio 2021

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana, crinali dell'Appennino emiliano, settori alpini, prealpini e orientali del Friuli Venezia Giulia, settori orientali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo meridionale e Molise, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Campania meridionale e Basilicata tirrenica;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, Lazio meridionale, Abruzzo occidentale e Basilicata centro-settentrionale e su Piemonte orientale, settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia, Trentino, settori alpini e prealpini del Veneto, Umbria sud-orientale, zone interne della Puglia centro-settentrionale, settori tirrenici centrali della Calabria e versanti occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

- da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sul resto del territorio nazionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra degli 800-1000 m sui settori alpini, localmente a quote inferiori su quelli occidentali, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Friuli Venezia Giulia, Trentino e Lombardia; al di sopra dei 1400-1600 m, sull'Appennino centro-settentrionale, in calo fino ai 1100-1300 m a partire da quello settentrionale, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote più elevate; in calo dalla serata fino ai 1400-1600 m sull'Appennino meridionale, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in aumento sulle regioni più meridionali, anche sensibile specie sulla Calabria.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutte le regioni centro-meridionali, con raffiche di burrasca forte sulle coste settentrionali toscane e di burrasca forte o tempesta sui crinali appenninici e sui rilievi delle isole maggiori; forti sud-occidentali su Liguria di levante e settori appenninici settentrionali, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui crinali dell'Appennino tosco-emiliano, in attenuazione nel corso della giornata.

Mari: da agitati a molto agitati il Mar Ligure e il Canale di Sardegna; agitato il Mar di Sardegna; molto mosso, tendenti ad agitato, il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini, inizialmente agitato il Tirreno settentrionale.