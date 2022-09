Meteo Protezione Civile Lunedì 19 Settembre: instabilità su regioni centrali

Nella giornata di domani avremo condizioni di tempo in prevalenza stabili, salvo annuvolamenti e locali precipitazioni sul Centro Italia, specie nelle ore pomeridiane e serali. Il clima sarà fresco, specie al mattino e nottetempo.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 19 Settembre 2022

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori appenninici dell'Emilia-Romagna, zone interne della Toscana, Marche, Umbria orientale e meridionale, Abruzzo, Lazio orientale e centro-meridionale, Molise e Campania nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile aumento al Centro-Nord; massime in locale sensibile aumento sulle regioni adriatiche e ioniche meridionali e sulla Sardegna.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: tendente a molto mosso il Mare di Sardegna.