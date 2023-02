Meteo Protezione Civile: Giovedì 8 Febbraio forte maltempo e venti di tempesta su Sicilia e Calabria

Nella giornata di domani, 9 Febbraio, avremo un'intensificazione dell'ondata di maltempo all'estremo Sud con forti piogge e temporali su Sicilia e Calabria, dove sono previsti anche venti molto intensi, addirittura a carattere di tempesta sulla Sicilia.

Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 9 Febbraio 2023

Precipitazioni:

- sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia ionica e sud-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

- sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia e sulla Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati su Sicilia centrale ed orientale tirrenica e sulla Calabria meridionale.

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania centro-meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sardegna orientale, Basilicata meridionale e Calabria settentrionale.

Nevicate: al di sopra dei 100-300 m su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, con locali sconfinamenti a quote di pianura e apporti al suolo deboli; al di sopra dei 300-500 m su Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati; al di sopra dei 400-600 m, sulla Sardegna con apporti al suolo generalmente deboli; al di sopra dei 700-900 sulla Sicilia sud-orientale ed al di sopra dei 500-700 m sul resto della Sicilia e sulla Calabria meridionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti alle quote più alte.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori minimi bassi o molto bassi al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud peninsulare.

Venti: di burrasca o burrasca forte dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria, con rinforzi fino tempesta sulla Sicilia sud-orientale dal pomeriggio-sera; forti dai quadranti orientali su Campania, Basilicata tirrenica e Sardegna orientale, con locali rinforzi di burrasca; localmente forti nord-orientali su Liguria e Toscana.

Mari: agitati o molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia, fino a grosso lo Ionio meridionale in serata; agitati il Tirreno meridionale ed il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini meridionali ed occidentali.



Vediamo anche i bollettini di criticità. Per la Sicilia orientale è stata emessa una allerta rossa.

Per la giornata di domani, Giovedì 9 febbraio 2023:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.