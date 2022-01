Meteo Protezione Civile domani: veloce peggioramento al centro-sud, tornano piogge e nevicate

Nella giornata di domani un impulso freddo e instabile determinerà un peggioramento al centro-sud, in particolare sulle regioni adriatiche.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 28 Gennaio 2022

Precipitazioni: nel pomeriggioda isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata orientale, in estensione serale a Calabria centro-meridionale e ionica settentrionale ed alla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: dal pomeriggio al di sopra dei 1000-1200m sui settori peninsulari interessati dalle precipitazioni, in calo su Abruzzo e Molise fino a 800m, con apporti deboli o localmente moderati. Sparse sulle zone più settentrionali dell'Alto Adige, con apporti moderati.

Visibilità: nebbie diffuse sulla Pianura Padana, in dissolvimento durante la giornata.

Temperature: valori minimi in generale aumento, ma ancora localmente bassi al Nord e sulle zone interne del Centro; massime in locale sensibile diminuzione sui settori alpini, in sensibile aumento sulle restanti zone del Nord interessate dal Favonio.

Venti: tendenti a localmente forti occidentali sulla Sardegna, dal pomeriggio localmente forti settentrionali sulle regioni adriatiche centro-settentrionali, in estensione ai settori appenninici e a quelli tirrenici; localmente forti di Favonio sui settori alpini, in locale estensione alla Valpadana.

Mari: tendenti a molto mossi Mar di Sardegna e dal pomeriggio il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e localmente Adriatico centro-meridionale.