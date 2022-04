Meteo Protezione Civile domani: perturbazione atlantica in arrivo, peggioramento su diversi settori

Pressione in calo per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che determinerà instabilità sui settori occidentali e un aumento della nuvolosità su gran parte d'Italia. Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 20 Aprile 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, specie nel pomeriggio, su Sardegna, Liguria, settori meridionali del Piemonte e occidentali della Toscana, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile calo nei valori massimi sulle regioni settentrionali; in locale sensibile aumento nei valori massimi al Meridione.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sicilia occidentale e meridionale e dal pomeriggio sulla Sardegna; tendenti a forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale.

Mari: tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest, lo Stretto di Sicilia, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Mar Ligure settore di Ponente.