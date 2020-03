Meteo Protezione Civile domani: insiste il maltempo soprattutto al centro-sud

Nella giornata di domani le condizioni meteo saranno ancora all'insegna del maltempo su buona parte d'Italia. Instabilità diffusa al centro-sud.

Questo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 27 Marzo 2020

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Basilicata, Campania meridionale, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su Sardegna nord-orientale, Marche meridionali, settori costieri e meridionali di Abruzzo, Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica settentrionale.

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro-Sud, Valle d'Aosta, Piemonte centro-meridionale, Liguria ed Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: deboli residue: su Piemonte occidentale, entroterra ligure di Ponente, con quota neve mediamente al di sopra dei 300-500 metri; al di sopra dei 600-800 metri sui settori appenninici di Abruzzo e Molise. Ovunque con quota neve in rialzo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento al Centro-Nord.

Venti: forti: nord-orientali o settentrionali su regioni dell'Alto Adriatico, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Liguria, Marche ed Alto Lazio; sud-occidentali su Sicilia e Calabria; dai quadranti meridionali sul resto del Centro peninsulare e del Sud. Ovunque in attenuazione.

Mari: molto mossi tutti i mari, localmente agitato il Mar Ligure. Moto ondoso in attenuazione.