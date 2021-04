Meteo Protezione Civile domani: impulso freddo porta maltempo e nevicate fino a bassa quota su alcune regioni

La giornata di domani vedrà un impulso di aria fredda e instabile valicare le Alpi e scivolare verso Sud, accompagnato da forti venti e un crollo delle temperature. Previste piogge e nevicate fino a bassa quota dapprima sul Nord-Est, poi verso il Centro.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 6 Aprile 2021

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia sud-orientale, Emilia-Romagna centro-orientale, Toscana orientale, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Campania, Basilicata settentrionale ed occidentale e settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Friuli Venezia Giulia sud-orientale, Marche, Abruzzo nord-orientale, Basilicata tirrenica e Calabria nord-occidentale.

Nevicate: in mattinata, sopra 800-1000 m in abbassamento fino a quote di bassa collina sul Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo deboli; sopra i 1200-1400 m sulle zone interne di Romagna, Marche ed Abruzzo, con quota neve in calo nel pomeriggio fino a 400-600 m su Romagna e Marche e, in serata, fino a 600-800 m sull'Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le minime, specie al Centro; in sensibile o marcato calo le massime al Nord e su Toscana, Umbria e Marche.

Venti: da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, occidentali su Sardegna e coste del Lazio, in estensione a tutte le zone tirreniche; da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, settentrionali sulle zone adriatiche centro-settentrionali; localmente forti sud-occidentali sul resto del Centro-Sud; da forti a burrasca settentrionali sul resto del Nord, con raffiche di Favonio nelle valli.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e l'Adriatico settentrionale, fino ad agitati Mare di Sardegna, Tirreno centrale localmente l'Adriatico settentrionale e, in serata, il Tirreno meridionale; dal pomeriggio molto mossi tutti i restanti bacini, localmente agitato l'Adriatico centrale.