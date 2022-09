Meteo Protezione Civile: domani brusco peggioramento, in arrivo temporali, piogge e venti di burrasca/tempesta

Sarà un Sabato di maltempo su molte zone d'Italia per l'arrivo di un impulso freddo e instabile che porterà nuove piogge e temporali, anche di forte intensità.

Al primo mattino avremo della residua instabilità al Sud, mentre il peggioramento a carattere freddo investirà nord-est e si estenderà all'area centrale adriatica nel corso della giornata, portando anche un brusco abbassamento delle temperature e intensi venti dai quadranti settentrionali.

Vediamo il bollettino meteo a cura della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 17 Settembre 2022



Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna centro-orientale, Lombardia sud-orientale, basso Veneto, settori centro-settentrionali di Toscana, Umbria e Marche, Campania meridionale, settore tirrenico della Basilicata e settori settentrionali e tirrenico centrale della Calabria, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sull'Emilia orientale, sulla Romagna, e sul settore tirrenico di Basilicata e Calabria settentrionale;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Basilicata occidentale e Calabria e su settori prealpini orientali della Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Puglia meridionale e settori centro-occidentali e nord-orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Basilicata e Puglia e su zone interne e meridionali del Lazio, settori occidentali e settentrionali dell'Abruzzo e Molise occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione le massime, fino a marcata su Emilia-Romagna, Toscana e Marche, sensibile sul resto del Nord e su Calabria e Sicilia; in generale e sensibile diminuzione i valori serali.

Venti: di burrasca nord-orientali sull'alto versante adriatico, in trasferimento nella seconda parte della giornata, a componente settentrionale o nord-occidentale, sul medio versante adriatico, con rinforzi di burrasca forte, momentaneamente fino a tempesta, sulle relative zone litoranee; di burrasca settentrionali sui settori alpini, con raffiche di Foehn nelle valli esposte a nord e localmente sulle zone di pianura, in particolare quelle di Piemonte orientale e Lombardia occidentale; forti settentrionali sulla Liguria, con rinforzi di burrasca su rilievi e capi esposti; forti nord-occidentali sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca sui settori settentrionali e di burrasca forte sui rilievi dell'isola; forti sud-occidentali, tendenti a ruotare da nord-ovest, su Campania, Basilicata e Calabria, con rinforzi da burrasca a burrasca forte sui settori appenninici; forti sud-occidentali sulla Puglia, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di burrasca, momentaneamente fino burrasca forte o tempesta sul settore garganico; forti sud-occidentali sul Lazio, tendenti a ruotare da nord-ovest sul settore centro-meridionale e da nord su quello settentrionale, con rinforzi di burrasca sul settore litoraneo e su quello settentrionale della regione oltre che sui crinali appenninici; di burrasca sud-occidentali sull'Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano, tendenti a ruotare da nord-est con contestuali rinforzi fino a burrasca forte e raffiche di caduta anche in pianura sul versante toscano; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sull'Appennino abruzzese e molisano, in attenuazione entro metà giornata.

Mari: inizialmente agitato, localmente molto agitato, l'Adriatico settentrionale, con moto ondoso in decisa attenuazione nella seconda parte della giornata; molto mosso, tendente ad agitato fra il pomeriggio e la serata, l'Adriatico centro-meridionale; molto mossi tutti i bacini occidentali, fino ad agitati il Mare di Sardegna, il Mar Ligure al largo, il Tirreno centrale e dalla serata il Tirreno meridionale; tendente a molto mosso lo Ionio.