Meteo Protezione Civile: domani brusco abbassamento delle temperature e maltempo su parte del centro-sud

Nella giornata di domani un impulso fresco e instabile apporterà un marcato calo termico e venti forti al centro-sud, con condizioni di instabilità in particolare sulle regioni del versante adriatico. Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 8 Luglio

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata e sulla Puglia, con quantitativi cumulati moderati, fino a localmente elevati sulle aree costiere di Molise ed Abruzzo meridionale e sulla Puglia centro-settentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza;

- da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, resto di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, su Calabria e Sicilia settentrionale e, fino al primo mattino, su Lazio orientale e meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale sensibile calo al Centro-Sud, fino a marcato nelle massime al Meridione.

Venti: forti dai quadranti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali, con locali raffiche di burrasca, specie nella seconda parte della giornata, su aree interne appenniniche e fascia adriatica e ionica.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale, l'Adriatico centro-meridionale; tendente a molto mosso lo Ionio, fino a localmente agitato in serata.