Meteo Protezione Civile domani 9 Dicembre: gelate al Nord, maltempo al centro-sud

La giornata di domani vedrà un miglioramento delle condizioni meteo sul Nord Italia, salvo residui fenomeni sul nord-est, ma con gelate diffuse e freddo intenso per tutto il giorno. Instabilità ancora presente invece al centro-sud con piogge e temporali.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 9 Dicembre 2021

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Toscana meridionale, Umbria occidentale, Sardegna occidentale, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo orientale, Molise, Campania, Basilicata, Puglia settentrionale e meridionale, Calabria e Sicilia centro-occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati, in particolare sul versante tirrenico di Campania meridionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud, su Emilia-Romagna, Liguria di Levante e resto del Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate:

- residue mediamente al di sopra dei 300-500 m sul Nord-Est ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo generalmente deboli;

- al di sopra dei 500-700 m su Appennino toscano, con apporti al suolo generalmente deboli;

- al di sopra dei 900-1100 m su Sardegna, Umbria, Lazio orientale e settori appenninici di Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo generalmente deboli;

- al di sopra dei 1100-1300 m sul Sud peninsulare, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori minimi in locale sensibile aumento al Sud, massimi in locale sensibile diminuzione su Sardegna. Gelate diffuse al Nord.

Venti: da forti a burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e regioni meridionali peninsulari.

Mari: molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, agitati tutti i restanti bacini occidentali e meridionali; molto mosso l'Adriatico al largo.