Meteo Protezione Civile domani 5 Marzo: freddo, maltempo e nevicate

Tempo pienamente invernale domani sull'Italia con una bassa pressione che alimenterà ancora instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolare su adriatiche e al Sud, dove si avranno anche nevicate che interesseranno le zone montuose e collinari.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 5 Marzo 2022

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori adriatici di Abruzzo meridionale e Molise e su Campania meridionale, Puglia, Basilicata, Calabria e settori settentrionali e occidentali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui citati settori abruzzesi e molisani e sui settori adriatici della Puglia centro-settentrionale;

- isolate sui restanti versanti orientali di Abruzzo e Molise, sul resto della Sicilia e sul settore tirrenico del Lazio meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m sul Piemonte occidentale, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 300-500 m su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con apporti al suolo moderati alle quote superiori dei massicci abruzzesi, deboli altrove; al di sopra dei 500-800 m sulla Puglia centrale, sulla Basilicata e su Campania orientale e meridionale, con apporti al suolo moderati su Campania meridionale e Basilicata occidentale e meridionale, deboli sulle altre zone; inizialmente al di sopra dei 1300-1500 m, in calo fino agli 800-1000 m, su Calabria e Sicilia, con apporti al suolo moderati su Sila e Pollino ove la quota neve a fine giornata potrà scendere fino ai 500-700 m, deboli sulle restanti zone.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in diminuzione anche sensibile le massime su Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale; minime localmente basse al Nord e nelle zone pianeggianti e vallive interne del Centro.

Venti: localmente forti nord-orientali sull'alto versante adriatico e su Toscana, alto Lazio e Appennino umbro-marchigiano, con possibili raffiche anche nelle valli umbre; localmente forti settentrionali sulla Sardegna; tendenti a forti dai quadranti settentrionali su Campania, Puglia centro-meridionale, Sicilia e settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale.

Mari: molto mosso l'Adriatico settentrionale; tendenti a molto mossi il Mar Ligure al largo, il Tirreno centrale-settore ovest, il Mare di Sardegna e, dal pomeriggio, l'Adriatico centrale, il settore ovest del Tirreno meridionale ed il Canale di Sardegna.