Meteo Protezione Civile domani 30 Aprile: instabile al Nord, caldo e buono al centro-sud

La giornata di domani vedrà condizioni di tempo ancora a tratti instabili al Nord. Tempo generalmente stabile invece al Centro-Sud, salvo locali isolati fenomeni al Centro. Le temperature risulteranno in ulteriore aumento con valori nettamente sopra la media sulle regioni centro-meridionali per l'afflusso di aria calda dal nord-Africa.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 30 Aprile 2021

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia, Piemonte settentrionale, Liguria, Toscana settentrionale ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su zone alpine e prealpine di Veneto e Friuli Venezia Giulia e su Lombardia;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone alpine occidentali, su Appennino romagnolo, resto di Toscana e su Umbria e Marche, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile rialzo al Centro peninsulare e sul Nord-Ovest.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.