Meteo Protezione Civile domani 29 Settembre: instabilità al Nord

Aumento dell'instabilità al Nord nella giornata di Mercoledì, in particolare sulle Alpi, Prealpi e Triveneto. Qualche rovescio sparso al centro-sud ma in un contesto nel complesso stabile.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 29 Settembre 2021

Precipitazioni:

- diffuse nelle prime ore della giornata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale e settori alpini, pedemontani e adiacenti zone di pianura della Lombardia occidentale, con quantitativi cumulati moderati;

- sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori alpini e prealpini della Lombardia e su Trentino Alto Adige e settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in sconfinamento ai settori di pianura di Lombardia orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su entroterra della Liguria di Levante e Appennino tosco-emiliano, in trasferimento serale ai settori pianeggianti dell'Emilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone interne del Lazio, settori occidentali e rilievi di Abruzzo e Molise, zone interne della Puglia meridionale, versante tirrenico e rilievi della Calabria e sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui citati settori siciliani e calabresi.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna.

Mari: tendenti a molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale settore Ovest.