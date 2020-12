Meteo Protezione Civile domani 27 Dicembre: ancora maltempo al Sud, nuovo peggioramento al Nord

Nella giornata di domani la perturbazione attiva in queste ore determinerà residue precipitazioni al Sud e su medio versante adriatico. Nel contempo un nuovo impulso perturbato porterà un peggioramento atmosferico sul Nord Italia.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Domenica 27 Dicembre 2020

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia, con quantitativi cumulati moderati;

- sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Sud, su Molise, Abruzzo e Marche meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Sicilia settentrionale, Calabria, Basilicata, zone orientali della Campania, Molise e Abruzzo meridionale;

- dalla serata deboli sparse, a prevalente carattere nevoso fino a quote basse, su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e settentrionale, Lombardia settentrionale, alta Toscana ed Appennino Emiliano.

Nevicate: al di sopra di 500-800m su rilievi di Abruzzo e Molise, con apporti al suolo moderati, in esaurimento pomeridiano; al di sopra di 800-1000m sui rilievi appenninici meridionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile calo su tutta la Penisola; massime in locale sensibile calo sulla Pianura Padana.

Venti: forti da nord-ovest sulle due Isole maggiori, con raffiche di burrasca; localmente forti settentrionali sulle regioni centro-meridionali peninsulari e sull'alto Adriatico.

Mari: generalmente molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati i bacini circostanti la Sardegna e lo Stretto di Sicilia; moto ondoso in temporaneo calo sui bacini settentrionali.