Meteo Protezione Civile domani 26 Dicembre: estesa perturbazione sull'Italia con piogge e temporali

La giornata di domani sarà caratterizzata da un netto peggioramento del tempo per l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Piogge e locali temporali interesseranno principalmente maggiore intensità le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania.

Ecco il bollettino della Protezione Civile:

Previsioni meteo Domenica 26 Dicembre 2021

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali di Marche, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, con fenomeni più persistenti nel pomeriggio sulla Campania;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Liguria di levante, Emilia-Romagna, restanti zone del Centro, e su Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti sud-occidentali su Sardegna e settori costieri di Toscana, Lazio e Campania, sui settori appenninici del Centro-Sud, su Molise, Puglia e sui settori ionici peninsulari.

Mari: localmente molto mossi i Mari prospicenti la Sardegna, il Tirreno, lo Ionio ed il Canale d'Otranto.



Bollettino di criticità

Per la giornata di domani, Domenica 26 dicembre 2021:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Sardegna: Logudoro

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere